Palermo dramma in via Crispi | muore ciclista di 55 anni ?Nuovo incidente mortale sulle strade di Palermo Antonino Incorvaia 55 anni ha perso la vita in via Francesco Crispi a seguito di un violento impatto con una motrice ?L’uomo viaggiava sulla propria bicicletta quando è avvenuto lo scontro fatale Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 giunti sul posto | le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi La Polizia Municipale è impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro

Un uomo di 55 anni, Antonino Incorvaia, è morto in via Francesco Crispi dopo uno scontro con un camion. L’incidente è avvenuto questa mattina mentre il ciclista stava passando sulla strada. I soccorsi sono stati immediati, ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi. La Polizia municipale sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale sulle strade di Palermo. Antonino Incorvaia, 55 anni, ha perso la vita in via Francesco Crispi a seguito di un violento impatto con una motrice. L'uomo viaggiava sulla propria bicicletta quando è avvenuto lo scontro fatale. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 giunti sul posto: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La Polizia Municipale è impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro

