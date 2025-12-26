Waterfront 4 milioni di euro per ascensore e passerella pedonale

La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e alle opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante, ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica dell’ascensore pubblico di collegamento con corso Aurelio Saffi e della passerella pedonale sul canale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

