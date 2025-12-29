Zodiac Palermo astrale | una passeggiata raccontata non convenzionale

Zodiac, Palermo astrale, invita a scoprire una Palermo diversa, più intima e nascosta. Attraverso una passeggiata che invita a osservare il cielo e le ombre, questa esperienza svela aspetti meno noti della città. Un viaggio tra simboli, luci e storie invisibili, per chi desidera esplorare Palermo con un occhio attento e un approccio originale.

Esiste una Palermo che non si vede guardando avanti a sé, ma alzando gli occhi al cielo o decifrando le ombre che il sole proietta sulle architetture cittadine. Sabato 10 gennaio torna "ZODIAC PALERMO ASTRALE", una passeggiata raccontata non convenzionale: un viaggio metafisico lungo l'antico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

