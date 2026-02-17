Malefimmine | passeggiata raccontata sulla storia e nei luoghi della prostituzione a Palermo

Il 20 febbraio 1958, Giovanni Gronchi firma la Legge Merlin, chiudendo le case di tolleranza a Palermo. La decisione arriva dopo un lungo dibattito parlamentare durato dieci anni, che ha coinvolto diverse città italiane. A Palermo, questa svolta ha portato alla fine di un’epoca, segnando un cambiamento nelle abitudini e nella vita di quartieri storici come Ballarò e Borgo Vecchio. In questa giornata, si ricorda come le leggi abbiano trasformato il volto della città e le storie di chi ha vissuto quegli spazi.

20 febbraio 1958: dopo un dibattito parlamentare lungo 10 anni, il presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, promulga la Legge Merlin che sancisce la chiusura definitiva delle case di tolleranza. Da quel giorno Palermo cambia improvvisamente pelle. Eppure, oltre i portoni sbarrati delle "palazzine del piacere", rimangono i corpi, le voci e i segreti di prostitute, maitresse e clienti: un'umanità sospesa tra le ipocrisie di una nuova era e i pregiudizi di sempre.