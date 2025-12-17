Crepe nel Carroccio campano | dopo le Regionali scatta l’allarme fughe

Le recenti elezioni regionali in Campania hanno evidenziato segnali di tensione e malcontento all’interno del Carroccio locale. Le dinamiche politiche e le sfide interne hanno portato alla luce fragilità che, se non affrontate, potrebbero compromettere l’unità e la crescita del movimento in regione. Un campanello d’allarme che invita a riflettere sulle strategie future e sulla coesione tra i suoi sostenitori.

© Anteprima24.it - Crepe nel Carroccio campano: dopo le Regionali scatta l’allarme fughe Tempo di lettura: 2 minuti Nel Carroccio campano qualcosa scricchiola. Come un edificio che regge finché non passa la scossa giusta, le elezioni regionali hanno fatto emergere crepe che ora diventano visibili a tutti. E quelle crepe rischiano di allargarsi rapidamente. Dopo il voto, infatti, sono esplosi i primi veri mal di pancia nella Lega. L’addio ormai annunciato del deputato salernitano Attilio Pierro, coordinatore provinciale dimissionario, è solo il segnale più evidente di un malessere diffuso. Negli ambienti politici viene dato per imminente il suo passaggio a Forza Italia, un’operazione che – secondo le indiscrezioni – potrebbe non avvenire in solitaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Scatta l'allarme nel supermercato, bloccato dopo la fuga con refurtiva e arnesi da scasso: 28enne in arresto Leggi anche: "Faccio saltare in aria il palazzo": scatta l'allarme in Barriera di Milano dopo la chiamata d'emergenza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. CENTRODESTRA PUGLIESE Roberto Marti esalta il risultato del Carroccio; Marcello Gemmato rimarca l’ascesa di Fratelli d’Italia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.