C’è una bomba in tribunale | le 4 telefonate che hanno fatto scattare l’evacuazione partite dalla zona di Niguarda Allarme rientrato

Questa mattina nel tribunale di Milano sono state ricevute quattro telefonate provenienti dalla zona di Niguarda, nelle quali si segnalava la presenza di una bomba. Le chiamate sono state fatte da una voce maschile straniera che ha affermato di voler evitare vittime. Dopo le verifiche, non è stato rinvenuto nessun ordigno e l’allarme è stato successivamente rientrato.

Milano, 5 marzo 2026 – "Voglio evitare che ci siano molti morti". È quanto avrebbe detto, in sostanza, la voce maschile straniera che questa mattina ha telefonato al 112 segnalando che c'era una bomba nel Palazzo di Giustizia di Milano, dove poi non è stato trovato alcun ordigno. Il lavoro d’indagine della Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, e della Digos della polizia, ha permesso, a metà pomeriggio, d’individuare l’area da cui sono partite le telefonate. Quattro in tutto, che sarebbero state fatte dalla zona di Niguarda, periferia nord, stando alle prime attività di localizzazione delle celle. L'attività giudiziaria è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Falso allarme bomba al Tribunale di Milano, 3 arrestati rilasciati: l'evacuazione ha fatto saltare le udienzeÈ rientrato dopo circa sette ore di verifiche e controlli l’allarme bomba scattato in mattinata al Tribunale di Milano, rivelatosi poi falso.

Milano, allarme bomba al tribunale: evacuazione in corsoIntervento in corso di polizia e vigili al Palazzo di Giustizia di Milano a seguito di una segnalazione telefonica, pare effettuata da una voce...

