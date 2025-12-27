di Marco Baridon Pagelle Pisa Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Pagelle Pisa Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 6 – Graziato dal palo (e dal fuorigioco) sul colpo di testa di Tramoni. Vive una giornata di apparente tranquillità, complice un Pisa con poca mira verso le sue parti. Kalulu 7 – Deve tappare diversi buchi lasciati da Cambiaso in copertura, costretto così agli straordinari. Ma difensivamente è un muro, mentre in avanti trova il guizzo vincente per inserirsi e fulminare Semper con il gol vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Pisa Juve: Kalulu apre, Yildiz chiude. Zhegrova cambia volto ai bianconeri VOTI

