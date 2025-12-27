Pagelle Pisa Juve | Kalulu apre Yildiz chiude Zhegrova cambia volto ai bianconeri VOTI
di Marco Baridon Pagelle Pisa Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Pagelle Pisa Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 6 – Graziato dal palo (e dal fuorigioco) sul colpo di testa di Tramoni. Vive una giornata di apparente tranquillità, complice un Pisa con poca mira verso le sue parti. Kalulu 7 – Deve tappare diversi buchi lasciati da Cambiaso in copertura, costretto così agli straordinari. Ma difensivamente è un muro, mentre in avanti trova il guizzo vincente per inserirsi e fulminare Semper con il gol vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Pagelle Bodo Glimt Juve: Yildiz cambia la partita, finalmente David e Openda per Spalletti VOTI
Leggi anche: Pagelle Pisa Juve: i voti ai protagonisti del match
Juventus-Roma, le pagelle: Conceiçao illumina con i suoi lampi, Soulé anonimo; Juventus-Roma 2-1, pagelle e tabellino: Openda promosso, Conceicao e Yildiz scatenati, Cambiaso prezioso, Svilar para di tutto, Dybala spento; Pagelle e Cronaca Juventus-Roma: Chi è stato il peggiore? Roma, solo la maglia in campo: il report impietoso e tutti i voti; Pagelle e Report Juventus-Roma 2-1: che battaglia allo Stadium! I migliori, i peggiori e la cronaca completa.
Pisa-Juventus, la MOVIOLA LIVE: regolare il goal, chiesti tre rigori. Errore di Maresca sul giallo ad Angori. Manca un giallo a Kalulu. - Juventus, gara valida per la 17esima giornata di Serie A ... calciomercato.com
Pisa-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Kalulu - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Pisa-Juventus, il risultato in diretta - La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2. sport.sky.it
Pagelle Cagliari-Pisa: Moreo, freddezza e tempismo https://www.calciomagazine.net/pagelle-cagliari-pisa-21-dicembre-2025-237081.html_unique_id=694b3cca641a8 - facebook.com facebook
Cagliari-Pisa, le pagelle rossoblù: la prima volta di Folorunsho e Kiliçsoy x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.