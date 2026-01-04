PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-ROMA 1-0 | Scamacca e CDK top

Ecco i voti e il tabellino di Atalanta-Roma, terminata 1-0 alla New Balance Arena. Analizziamo le prestazioni dei protagonisti, con particolare attenzione a Scamacca e CDK, considerati i migliori in campo. La partita, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26, offre spunti sulla dinamica delle due squadre e sui singoli giudizi tecnici, nel rispetto della sobrietà e della chiarezza richieste.

Voti e giudizi del match della New Balance Arena valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Gasperini e Palladino (Ansafoto) – calciomercato.it Atalanta. Carnesecchi 6,5 Djimsiti 7 Scalvini 7. Dal 59? Hien 6 Kolašinac 6. Dal 26? Ahanor 6,5 Zappacosta 6 de Roon 6,5 Éderson 7. Dal 71? Maldini 6 Bernasconi 6,5 Zalewski 6. Dal 59? Musah De Ketelaere 7 Scamacca 7. Dal 71? Krstovic 6 All.: Raffaele Palladino 7 Roma. Svilar 5,5 Mancini 6 Ziolkowski 5. Dal 45? Wesley 6 Hermoso 5,5 Celik 5,5 Cristante 6 Koné 5,5. Dall'83? Pisilli sv Rensch 5,5. Dal 59? Tsimikas 5 Dybala 5,5 Soulé 5.

