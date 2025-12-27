PAGELLE E TABELLINO UDINESE-LAZIO 1-1 | Davis eroico Isaksen errore pesante
Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per la 17a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Udinese. Padelli 6,5 Kristensen 5,5 Kabasele 6. Dall'87' Miller sv Solet 6,5 Zanoli 6. Dall'87' Palma sv Piotrowski 5,5 Karlstrom 6. Dall'87' Buksa sv Ekkelenkamp 5,5 Bertola 6. Dal 66? Kamara 6,5 Zaniolo 6,5 Davis 7 All.: Runjaic 6,5 Lazio. Provedel 6,5 Marusic 6 Gila 5,5. Dall'88' Provstgaard sv Romagnoli 6,5 Pellegrini 6,5. Dall'88' Lazzari sv Belahyane 6,5 Cataldi 6,5 Vecino 6,5 Cancellieri 6,5. Dall'81' Isaksen 5 Noslin 6. Dal 74? Castellanos 6 Zaccagni 6,5 All.
