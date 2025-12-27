PAGELLE E TABELLINO UDINESE-LAZIO 1-1 | Davis eroico Isaksen errore pesante

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per la 17a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Udinese. Padelli 6,5 Kristensen 5,5 Kabasele 6. Dall’87’ Miller sv Solet 6,5 Zanoli 6. Dall’87’ Palma sv Piotrowski 5,5 Karlstrom 6. Dall’87’ Buksa sv Ekkelenkamp 5,5 Bertola 6. Dal 66? Kamara 6,5 Zaniolo 6,5 Davis 7 All.: Runjaic 6,5 Lazio. Provedel 6,5 Marusic 6 Gila 5,5. Dall’88’ Provstgaard sv Romagnoli 6,5 Pellegrini 6,5. Dall’88’ Lazzari sv Belahyane 6,5 Cataldi 6,5 Vecino 6,5 Cancellieri 6,5. Dall’81’ Isaksen 5 Noslin 6. Dal 74? Castellanos 6 Zaccagni 6,5 All. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

pagelle e tabellino udinese lazio 1 1 davis eroico isaksen errore pesante

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO UDINESE-LAZIO 1-1: Davis eroico, Isaksen errore pesante

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO PISA-LAZIO: Dia male, Isaksen così non va. Romagnoli regge

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO PISA-LAZIO 0-0: Dia male, Isaksen così non va. Romagnoli regge

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fiorentina-Udinese 5-1, pagelle e tabellino: follia di Okoye, doppietta di Kean, Gudmundsson goal da applausi, Solet segna ma sbaglia tanto, Zaniolo lotta; TABELLINO e VOTI Lazio-Cremonese 0-0: le pagelle; Lazio-Cremonese 0-0: l'attacco di Sarri non brilla, finisce in parità all'Olimpico; La Fiorentina risorge e devasta l'Udinese: dominio viola e crollo bianconero, finisce 5-1.

pagelle tabellino udinese lazioUdinese-Lazio, le pagelle di Benedetti: altro giro, altro furto - al termine della partita tra Udinese e Lazio ... cittaceleste.it

pagelle tabellino udinese lazioLe pagelle di Udinese-Lazio, Noslin il migliore e Gila il peggiore - Gli uomini di Sarri continuano a disputare sfide in piena emergenza ... laziopress.it

pagelle tabellino udinese lazioUdinese-Lazio 0-1: diretta e risultato in tempo reale - Lazio di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.