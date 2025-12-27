Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per la 17a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Udinese. Padelli 6,5 Kristensen 5,5 Kabasele 6. Dall’87’ Miller sv Solet 6,5 Zanoli 6. Dall’87’ Palma sv Piotrowski 5,5 Karlstrom 6. Dall’87’ Buksa sv Ekkelenkamp 5,5 Bertola 6. Dal 66? Kamara 6,5 Zaniolo 6,5 Davis 7 All.: Runjaic 6,5 Lazio. Provedel 6,5 Marusic 6 Gila 5,5. Dall’88’ Provstgaard sv Romagnoli 6,5 Pellegrini 6,5. Dall’88’ Lazzari sv Belahyane 6,5 Cataldi 6,5 Vecino 6,5 Cancellieri 6,5. Dall’81’ Isaksen 5 Noslin 6. Dal 74? Castellanos 6 Zaccagni 6,5 All. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO UDINESE-LAZIO 1-1: Davis eroico, Isaksen errore pesante

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO PISA-LAZIO 0-0: Dia male, Isaksen così non va. Romagnoli regge

