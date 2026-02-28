Il Como ha battuto il Lecce 3-1 in una partita in cui Perrone si è distinto con prestazioni di alto livello e Jesus Rodriguez è risultato imprendibile per la difesa avversaria. La squadra di Fabregas sale in classifica e si avvicina alle posizioni di vertice, arrivando a soli due punti dalla Roma, che domenica affronterà la Juventus.

Vince il Como di Fabregas che vola in classifica e sogna la Champions League essendo arrivato a due punti dalla Roma che sarà impegnata domenica contro la Juventus. I voti di Como-Lecce (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo essere passato in svantaggio per via del gol di Coulibaly, il Como ha trovato un’importante vittoria in ottica Europa rimontando il tutto nel primo tempo grazie alle reti di Douvikas, Rodriguez e Kempf. Tra i migliori in campo sicuramente Perrone che ha guidato magistralmente il centrocampo della formazione lariana. Uomo della partita Jesus Rodriguez che, con un gol e un assist, ha trascinato i suoi verso i tre punti. Grande delusione in casa Lecce per una partita che era partita nel migliore dei modi, salvo poi venir rimontati dai padroni di casa nel giro di pochi minuti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Como-Lecce 3-1, i voti della sfida: Perrone sontuoso, Jesus Rodriguez imprendibile

