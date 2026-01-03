Como-Udinese 1-0 un rigore di Da Cunha alimenta il sogno europeo di Fabregas

Il Como di Cesc Fabregas continua la sua corsa in Serie A, mantenendo saldo il sesto posto in classifica grazie alla vittoria per 1-0 sull’Udinese, decisiva un’azione dagli undici metri di Da Cunha. La squadra lombarda, con 30 punti, si avvicina alle posizioni che valgono la qualificazione europea, mentre l’Udinese resta a metà classifica. La partita, valida per la 18ª giornata, evidenzia l’importanza dei punti in palio in questa fase del campionato.

Prosegue la rincorsa al sogno europeo del Como. La squadra allenata da Cesc Fabregas ha battuto per 1-0 l'Udinese, nell'anticipo di mezzogiorno valido per la 18a giornata di Serie A, e si conferma al sesto posto in classifica da solo con 30 punti a -2 dal quinto occupato dalla Juventus, impegnata oggi contro il Lecce. Lariani che si confermano imbattibili tra le mura amiche, come Napoli e la stessa Juve. Secondo ko nelle ultime tre partite, invece, per l'Udinese che resta nel limbo del centro classifica. First 3 points of the year at the Sinigaglia! pic.twitter.coml8N9zxfDUS — Como1907 (@Como1907) January 3, 2026 La partita.

