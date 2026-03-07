Pagazzano sala di culto nell’ex minimarket | scatta il divieto

A Pagazzano è stato vietato l’uso di un ex minimarket di via Toscannini, situato nella zona residenziale a nord ovest del paese. Un’associazione evangelica aveva trasformato il locale in sala di culto senza aver effettuato il cambio di destinazione d’uso richiesto dalla normativa. Le autorità hanno emesso il divieto di utilizzo dell’edificio come luogo di culto.

Il locale aveva destinazione commerciale ma veniva utilizzato come sala riunioni da un’associazione evangelica. Il Comune firma l’ordinanza di stop Pagazzano. Stop all’utilizzo di un ex minimarket di via Toscannini, nella zona residenziale a nord ovest del paese, trasformato in luogo di culto da un’associazione evangelica senza, però, il necessario cambio di destinazione d’uso. Con un’ordinanza il Comune ha di fatto vietato l’uso dei locali come sala riunioni, quantomeno fino alla regolarizzazione urbanistica dell’immobile. “Questa associazione – precisa il sindaco di Pagazzano Raffaele Moriggi – ha presentato una pratica che, però, ci siamo visti costretti a rigettare poiché era necessario un permesso di costruire, al momento inesistente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Frutta "troppo bassa" e prodotti senza etichette: scatta la multa per un minimarketEra finito nel mirino dei residenti per il presunto "selvaggio" carico e scarico merci che bloccava il passaggio, ma quando la Polizia Locale è...

Acqua marrone dai rubinetti: scatta il divieto di utilizzarlaAllarme salute a Teano a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini di acqua marrone dai rubinetti.