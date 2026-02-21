Frutta troppo bassa e prodotti senza etichette | scatta la multa per un minimarket

Un minimarket di via Carducci ha ricevuto una multa perché vendeva frutta troppo bassa e prodotti privi di etichette. La causa riguarda le violazioni delle norme sulla vendita alimentare e l’assenza di tracciabilità. I residenti avevano segnalato il carico e scarico selvaggio che bloccava il passaggio, ma all’arrivo delle forze dell’ordine è stata riscontrata anche la mancanza di etichette sui prodotti. Gli agenti hanno sequestrato la merce non conforme e multato il negozio.

Era finito nel mirino dei residenti per il presunto "selvaggio" carico e scarico merci che bloccava il passaggio, ma quando la Polizia Locale è arrivata nel minimarket di via Carducci, nel corso di un recente servizio di monitoraggio del territorio, la sorpresa è stata un’altra. Se sul fronte dell’occupazione del suolo pubblico tutto sembrava in regola, è bastato dare un'occhiata agli scaffali per far scattare i verbali. Durante l'ispezione, gli agenti hanno passato al setaccio i prodotti in vendita trovando cento confezioni prive di etichette in italiano, un requisito fondamentale per permettere ai clienti di sapere cosa stanno comprando. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

