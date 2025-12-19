Balli canti e cin cin in piazza Città che vai musica che trovi

In Lombardia, il Capodanno si celebra tra musica, divertimento e creatività, trasformando ogni città in un palcoscenico di emozioni. Dai concerti alle installazioni artistiche, dai dj set alle piste sul ghiaccio, ogni località offre un modo unico di salutare l’anno appena trascorso e abbracciare il nuovo, creando ricordi indimenticabili in un vortice di emozioni e convivialità.

di Federica Pacella Ultimo dell’anno in piazza? In Lombardia il Capodanno resta un mosaico di proposte: concerti, ma anche alternative, tra eventi diffusi, dj set, installazioni artistiche e piste sul ghiaccio. A restare fedele al concertone è Mantova, dove in piazza Sordello, dalle 22, è atteso Vinicio Capossela per un concerto gratuito che promette di essere travolgente e festoso. In attesa del cantautore, dalle 21.30 spazio al dj set dei Blue Mondays, che accompagneranno il pubblico anche dopo la mezzanotte, tra fuochi d’artificio e musica fino alle 2.30. Brescia rilancia con un Capodanno tra piazza e castello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

