Città che vai imam che trovi | dopo il caso di Torino è il turno di Lecce

In ogni città, gli imam emergono come punti di riferimento spirituale e culturale. Dopo Torino, è il turno di Lecce, dove le voci dai pulpiti e dai social plasmano opinioni e identità. Un fenomeno che riflette il ruolo centrale delle figure religiose nella vita quotidiana e nel dialogo sociale, contribuendo a definire il senso di comunità e appartenenza.

© Tgcom24.mediaset.it - Città che vai, imam che trovi: dopo il caso di Torino è il turno di Lecce Dal pulpito delle moschee o dei loro account social sono in tanti ad assorbire come modelli di verità le loro idee e ragionamenti. Ecco gli Imam. Predicano nelle moschee, spesso fanno discutere; pericolosi per alcuni, innocui per altri. Gli inciampi non mancano e fanno rizzare le orecchie alle digos delle questure italiane. A mettersi ora in evidenza a Lecce è l'Imam Saiffedine Maaroufi. Per la sinistra Pro Pal è un punto di riferimento, frequenti gli scambi reciproci di like. Riconoscente verso Francesca Albanese, detesta Trump e Netanyahu, ne ha per Giorgia Meloni e Salvini. Non scendono in politica, ma di fatto non nascondono le proprie posizioni.

