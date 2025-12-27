Sorgenti | Centro di Salute Mentale nel mirino dei ladri | forzano la porta d' ingresso e tentano di saccheggiare gli uffici

Forse pensavano di poter trovare oggetti di valore o addirittura denaro nascosto chissà dove. Ma oltre al danno procurato per fare irruzione, null'altro. Ignoti infatti nelle notti tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano hanno tentato un furto al Centro di Salute Mentale Poggiali di via Prato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

