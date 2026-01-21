Un incendio a Davos ha provocato l’evacuazione di Lilli Gruber durante la diretta di Otto e Mezzo, trasmessa su La7. L’episodio si è verificato nel contesto del World Economic Forum, evento annuale che riunisce leader e personalità di rilievo internazionale. La conduttrice è stata prontamente messa in sicurezza, senza conseguenze per lei o per il team. L’incidente ha temporaneamente interrotto la trasmissione, evidenziando le emergenze impreviste in eventi pubblici di

Paura a Davos, e in diretta su La7, dove Lilli Gruber avrebbe dovuto condurre Otto e Mezzo in occasione del World Economic Forum, dove ogni anno si ritrovano i ricchi e potenti del mondo. Giusto il tempo dell’anteprima e la sigla che lo studio allestito nella località svizzera risulta improvvisamente vuoto: la conduttrice non c’è più. Il motivo? Un incendio. La diretta del programma prosegue per qualche minuto con i soli ospiti in studio a Roma: Lina Palmerini de Il Sole 24 Ore, Marco Travaglio de Il Fatto Quotidiano e Franco Bernabè, presidente di Techvisory. Gruber: “Ci hanno fatti evacuare”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Incendio a Davos, Lilli Gruber evacuata durante la diretta di Otto e Mezzo

