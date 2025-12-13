Otto e mezzo Lilli Gruber gela Travaglio | Cosa sono le tue verità

Durante un acceso confronto televisivo, Lilli Gruber ha rivolto a Marco Travaglio una domanda tagliente:

Qualche anno (ormai, decennio) fa era stata coniata per Porta a porta di Bruno Vespa la lusinghiera - o velenosa, dipende dall’interpretazione - formula di «terza Camera dello Stato». Perché lì, davanti alle telecamere di Rai 1 e su quelle poltroncine immerse in una irenica scenografia dominata dai toni che vanno dal bianco neve al celeste, si davano appuntamento i potenti per discutere in toni pacati e diplomatici dell'agenda del Paese, talvolta pure con il sorriso sulle labbra dopo gli scontri in Parlamento (quello vero). Il sorriso spesso c’è anche a Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber. Liberoquotidiano.it

Scintille a Otto e Mezzo tra Travaglio e Gruber sull’Ucraina: «Trump dice in modo sgarbato ciò che fanno gli Usa da 30 anni». «Questo però non è vero» – Il video - Il confronto sull’Ucraina a Otto e Mezzo si trasforma in un botta e risposta acceso in cui Travaglio sbotta con Gruber: «Lilli però ogni volta io ti dico quello che penso io e tu mi dici che non sei d ... open.online

