Otto cittadini cinesi che in Italia svolgevano attività di sorveglianza sui dissidenti sono stati notificati di un decreto di espulsione. Questi individui sono collegati a strutture chiamate “Stazioni di polizia cinesi all’estero”, un fenomeno già affrontato da questo giornale in passato. La notifica arriva in un momento in cui il governo italiano agisce contro presunte attività di monitoraggio non autorizzate.

Motivi di “sicurezza nazionale” e foglio di via su input del Viminale. C’entrano le stazioni di polizia Forze dell'ordine, più pensionamenti e organici ancora sottodimensionati. Il governo corre ai riparti Si chiamano “Stazioni di polizia cinesi all’estero” – e questo giornale, con Giulia Pompili, è stato il primo a occuparsene. Sono reti informative collegate online agli apparati della Repubblica popolare. Le maglie entro cui vivono e operano gli otto cinesi che – come il Foglio è in grado di anticipare – l’Italia ha deciso di espellere giovedì dal territorio nazionale. Otto uomini e donne che negli ultimi anni sono stati coinvolti in azioni di repressione transnazionale: sorveglianza e spionaggio della diaspora. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Otto cittadini cinesi, che in Italia spiavano i dissidenti, sono stati raggiunti da un decreto di espulsione

Leggi anche: Agguato a Roma Termini, uno dei fermati colpito da decreto di espulsione. "Doveva lasciare l'Italia"

Hacker cinesi negli archivi del Viminale per localizzare i dissidenti di Pechino. “Rischi per loro e per gli agenti che li proteggono”La certezza, sui dati rubati dei 5mila agenti Digos da parte di hacker cinesi, per ora è il movente: sapere dove si trovano i dissidenti di Pechino,...

Aggiornamenti e notizie su Otto cittadini.

Temi più discussi: La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Iran, la Cina avverte i suoi cittadini: lasciate immediatamente il Paese; Raffica di controlli in pub e locali. Scoperti otto clandestini e droga. Tutti espulsi e soldi sequestrati; Giappone-Cina, cresce la tensione. Missili, guerre commerciali e il nodo Taiwan: cosa sta succedendo.

Otto cittadini cinesi, che in Italia spiavano i dissidenti, sono stati raggiunti da un decreto di espulsioneSi chiamano Stazioni di polizia cinesi all’estero – e questo giornale, con Giulia Pompili, è stato il primo a occuparsene. Sono reti informative collegate online agli apparati della Repubblica popol ... ilfoglio.it

Agenti della Digos aggrediti e feriti a Prato da un gruppo di cittadini cinesi, che cos'è successoA Prato due agenti della Digos sono rimasti feriti e altri sono stati aggrediti durante un intervento di ordine pubblico. L’episodio è avvenuto quando un gruppo di 15 cittadini cinesi ha tentato un ... affaritaliani.it

A distanza di otto anni resta ancora senza risposta il mistero della scomparsa di tre cittadini italiani in Messico: i napoletani Raffaele Russo, suo figlio Antonio Russo e il nipote Vincenzo Cimmino, spariti nel nulla il 31 gennaio 2018 a Tecalitlán, nello Stato di J - facebook.com facebook

Sveva, Jacopo, Caterina, Alex e Vieri vivono in Belgio ma sono cittadini italiani. Per loro è il primo voto: a difesa della Costituzione e dell’autonomia dei giudici, cioè dei diritti di tutti. Hanno già votato NO. In queste ore lo faranno anche tanti altri italiani all’ester x.com