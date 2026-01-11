A Roma Termini, un individuo è stato fermato in seguito a un'aggressione, mentre un altro soggetto, già destinatario di un decreto di espulsione, è stato arrestato. L’uomo espulso risultava irregolare sul territorio. Le accuse a carico dei fermati includono rapina, ricettazione, porto di armi e oggetti atti a offendere. L’intervento si inserisce in un’operazione di controllo delle attività criminali nella zona.

Rapina, ricettazione, porto d'armi e oggetti atti a offendere. E un provvedimento di espulsione perché irregolare. È il curriculum giudiziario del 18enne egiziano che secondo la polizia farebbe parte del commando che ieri in zona Termini a a Roma, si è reso protagonista di un agguato a un funzionario del ministero delle imprese. Tra i fermati anche un 20enne tunisino, con precedenti per rissa e stupefacenti nel 2024 e nel 2025. Sono state due le aggressioni nei pressi della stazione ieri sera: in totale i fermati sono quattro. Chi sono i fermati. Per quanto riguarda l'aggressione al rider tunisino avvenuta circa un'ora prima, il 22enne suo connazionale fermato ha precedenti ma è regolare su territorio nazionale, un altro fermato 18enne non è invece regolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Agguato a Roma Termini, uno dei fermati colpito da decreto di espulsione. "Doveva lasciare l'Italia"

