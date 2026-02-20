Hacker cinesi negli archivi del Viminale per localizzare i dissidenti di Pechino Rischi per loro e per gli agenti che li proteggono

Gli hacker cinesi hanno violato gli archivi del Viminale per individuare i dissidenti di Pechino e i loro agenti di protezione. L’obiettivo principale è scoprire le coordinate e i nomi di chi si oppone al governo cinese in Italia. Tra i dati rubati ci sono anche le identità degli agenti della Digos e le loro mansioni specifiche. Questa azione mette a rischio sia i dissidenti che gli uomini in divisa che li tutelano. La sicurezza delle informazioni ora è sotto stretta osservazione da parte delle autorità italiane.

La certezza, sui dati rubati dei 5mila agenti Digos da parte di hacker cinesi, per ora è il movente: sapere dove si trovano i dissidenti di Pechino, ma anche chi sono gli addetti della pubblica sicurezza incaricati di proteggerli. "Gli attacchi erano finalizzati a tentare di localizzare i cittadini cinesi dissidenti presenti nel territorio italiano e ad identificare i poliziotti delle Digos impegnati nelle attività investigative nei confronti dei gruppi cinesi operanti in Italia", scrive in una nota il Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero degli Interni. Per fortuna, "non risultano essere stati esfiltrati dati attinenti a elementi sensibili su attività operative".