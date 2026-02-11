Umbria un portale web dedicato agli appassionati delle due ruote | così la Regione rilancia il cicloturismo

La Regione Umbria ha lanciato un nuovo sito internet per gli appassionati di bici. L’obiettivo è attirare più turisti e far conoscere meglio le piste ciclabili della zona. Si tratta di una piattaforma semplice da usare, con informazioni su percorsi, eventi e località da visitare in bicicletta. La scelta di puntare sul cicloturismo nasce dall’esigenza di valorizzare il territorio e promuovere un modo sostenibile di viaggiare. Ora spetta ai visitatori scoprire le bellezze dell’Umbria in sella alle proprie due ruote.

Un nuovo portale web dedicato agli amanti delle due ruote pensato per rilanciare il cicloturismo in Umbria. In occasione della BIT di Milano, in corso di svolgimento alla Fiera di Rho, è stato ufficialmente presentato il nuovo portale "Bike in Umbria" sviluppato dalla Regione Umbria.

