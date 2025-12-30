Grandi note a Orvieto C’è Umbria Jazz Winter

Oggi prende il via la nuova edizione di Umbria Jazz Winter, che si svolge fino al 3 gennaio a Orvieto. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per vivere l’atmosfera musicale e culturale della città durante la stagione invernale, contribuendo a valorizzare il patrimonio artistico e le tradizioni locali. Un evento da non perdere per chi desidera scoprire l’offerta culturale dell’Umbria in un contesto autentico e coinvolgente.

CI siamo, prende il via oggi la nuova edizione di "Umbria Jazz Winter" e fino a sabato 3 gennaio Orvieto torna ad essere il cuore dell'offerta culturale e turistica invernale della regione. Come accade da 32 anni, il festival si ripropone infatti con la sua bella e intrigante formula di musica non stop, storia, cucina, musei, artigianato e accoglienza. Le prime note di Umbria Jazz Winter le suoneranno, come da tradizione, le giovani promesse del jazz: alle 15 alla Sala 400 di Palazzo del Popolo si esibiranno i Saihs, vincitori del Conad Contest di quest'anno e il BerkleeUmbria Jazz Clinics Award Group, la band dei migliori allievi delle clinics estive della scuola di Boston.

