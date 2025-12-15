Pronto Soccorso Ospedale Moscati si dimette il direttore Antonino Maffei

Il Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino si trova senza il suo responsabile, Antonino Maffei, che si è dimesso volontariamente. La Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ha preso atto delle sue dimissioni, formalizzate tramite comunicazione scritta, segnando un cambiamento importante nella gestione del reparto di Medicina d’Urgenza.

La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino prende atto delle dimissioni volontarie del Direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, Antonino Maffei, formalizzate attraverso apposita comunicazione scritta.Motivazioni delle. Avellinotoday.it

