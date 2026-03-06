Un bambino ha riportato ustioni al cuore in un caso che riguarda le dimissioni del direttore amministrativo dell'ospedale Monaldi, successivamente ritirate. Il segretario regionale di Forza Italia aveva commentato positivamente la decisione del dirigente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla situazione all’interno della struttura sanitaria, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Caos sull’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. In una nota hanno fatto sapere che il direttore amministrativo dell’ospedale Monaldi, Alberto Pagliafora, dove era stato operato il bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, “ha ritirato le dimissioni”. Il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello aveva espresso apprezzamento per la scelta di Pagliafora di lasciare l’incarico e aveva aggiunto di attendere “le dimissioni di altri”. Le dimissioni ritirate del direttore amministrativo del Monaldi Il commento di Martusciello sulle dimissioni La situazione di stress lavorativo al Monaldi Le dimissioni ritirate del direttore amministrativo del Monaldi A poche ore dalla presentazione delle dimissioni, il direttore amministrativo dell’ospedale Monaldi ha fatto un passo indietro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo col cuore bruciato, caso sulle dimissioni del direttore amministrativo del Monaldi che poi le ritira

Caos all'Azienda ospedaliera dei Colli: direttore amministrativo presenta le dimissioni e poi le ritira dopo poche oreL'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli comunica che il direttore amministrativo Alberto Pagliafora "ha ritirato le dimissioni rassegnate qualche...

Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, mamma Patrizia attacca i medici del Monaldi: "Mi hanno tradita, vergogna"

Approfondimenti e contenuti su Bimbo col cuore bruciato caso sulle....

Temi più discussi: Bimbo trapiantato a Napoli, la storia di Domenico e del suo cuore bruciato; Bimbo col cuore bruciato, minacce e insulti ai medici del Monaldi: Dobbiamo andare a prenderli uno per uno; Le testimonianze shock: 'Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda; Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a Nola.

Bimbo col cuore bruciato, la madre porta via i peluche davanti al Monaldi: qualcuno ha rubato un orsacchiottoBimbo col cuore bruciato, la mamma raccoglie tutti i regali per il figlio e decide di darli in beneficenza dopo il furto di un peluche ... virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: Senza Domenico non è più la stessa casaPatrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico morto per trapianto di cuore bruciato, va a Dritto e rovescio da Del Debbio: Voglio verità e giustizia ... virgilio.it

È MORTO IL BIMBO DI UN ANNO ARRIVATO IN ARRESTO CARDIACO ALL’OSPEDALE SANTOBONO DI NAPOLI Una notizia che ha sconvolto tutta la provincia di Benevento quella arrivata alle prime luci di oggi, venerdì 6 marzo: è mort - facebook.com facebook

Trapianto fallito al Monaldi, il bimbo è in fin di vita: “Ulteriore, progressivo e rapido peggioramento" x.com