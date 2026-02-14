Cuore bruciato al Monaldi l' avvocato | Secondo l' ospedale Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto. La decisione arriva dopo aver esaminato le condizioni del piccolo, che ha subito gravi danni al cuore, rendendo impossibile un nuovo intervento. La famiglia, che aveva chiesto un secondo parere, si trova ora di fronte a questa comunicazione.

Arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il?cuore bruciato?. «Secondo l'ospedale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Cuore bruciato al Monaldi, l'avvocato: «Secondo l'ospedale Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile» Napoli, cuore bruciato: «Per il nostro medico legale bimbo inabile al trapianto ma chiediamo parere al Bambino Gesù» Bimbo trapiantato con cuore “bruciato”, indagati sei medici dell’ospedale Monaldi La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Cuore bruciato nel trasporto da Bolzano a Napoli, ma il trapianto sul bimbo di 2 anni viene fatto lo stesso: il Monaldi sospende due chirurghi. Cuore bruciato al Monaldi, l'avvocato: «Secondo l'ospedale Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile»Arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il cuore bruciato. «Secondo ... ilmattino.it Bimbo con cuore bruciato, il Bambino Gesù di Roma: «Il piccolo non è più trapiantabile». Il parere dell'ospedaleDopo poche ore è arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il «cuore bruciato». ilmessaggero.it La madre del bimbo di 2 anni a cui hanno trapiantato, a Napoli, un organo danneggiato: «Voglio che all’operazione partecipino i medici del Bambino Gesù». L’équipe romana pronta a partire facebook #Napoli Il bimbo di 2 anni, trapiantato con un cuore danneggiato -secondo il medico legale- è inabile a un nuovo trapianto”. Lo ha dichiarato l’avvocato della famiglia, aggiungendo che i genitori intendono chiedere un altro parere all’ospedale “Bambino Ges x.com