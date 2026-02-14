Anche per il Bambino Gesù il bimbo di Napoli non è più trapiantabile ma i chirurghi del Monaldi si oppongono

Il Bambino Gesù ha deciso che il piccolo di Napoli non può più ricevere un trapianto di cuore, a causa delle complicazioni emerse dopo il delicato intervento. I chirurghi dell’ospedale Monaldi, però, contestano questa scelta e si oppongono fermamente, sostenendo che ci siano ancora possibilità di intervenire. La situazione si aggrava ulteriormente, mentre il bambino di due anni resta in condizioni critiche.

La vicenda di un bambino di appena due anni, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore andato male, si complica ulteriormente. La famiglia del piccolo, nel disperato tentativo di salvare il figlio, ha chiesto aiuto ai medici del prestigioso ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La richiesta era duplice: ottenere un parere medico sulla possibilità che il bambino possa affrontare un nuovo intervento e verificare se un’équipe specializzata della struttura romana potesse affiancare i chirurghi napoletani. Ma la risposta è stata un duro colpo per la famiglia. Secondo quanto riferito dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, durante la trasmissione televisiva “Mi manda Raitre”, l’ospedale Bambino Gesù ha dato parere negativo: il bambino non sarebbe più in condizioni di essere sottoposto a un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di opporsi alla richiesta di trapianto di cuore per un bambino di due anni, dopo che i medici del Bambin Gesù avevano dichiarato il caso non più trapiantabile.

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha stabilito che il bambino non può più ricevere un trapianto di cuore, una decisione presa dopo aver valutato le sue condizioni.

#Napoli Arrivato il parere del Bambino Gesù di Roma, chiesto dalla famiglia del piccolo di due anni trapiantato con il cuore 'bruciato'. "Secondo l'ospedale non è più trapiantabile", fa sapere in collegamento a 'Mi manda Raitre' l'avvocato Francesco Petruzzi, l facebook

#Napoli Il bimbo di 2 anni, trapiantato con un cuore danneggiato -secondo il medico legale- è inabile a un nuovo trapianto”. Lo ha dichiarato l’avvocato della famiglia, aggiungendo che i genitori intendono chiedere un altro parere all’ospedale “Bambino Ges x.com