Oscar 2026 salta il red carpet? Cosa succede a Hollywood

Quest’anno, a Hollywood, si parla di un possibile cambio di programma per gli Oscar 2026, con voci che indicano l’assenza del tradizionale red carpet. La cerimonia si terrà come previsto, ma non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali su eventuali modifiche all’evento. La data della notte degli Oscar è fissata, mentre le decisioni sul format sono ancora in discussione.

La notte più attesa del cinema si avvicina, ma quest'anno l'atmosfera attorno agli Oscar 2026 è diversa dal solito. Mentre Hollywood si prepara alla 98esima edizione degli Academy Awards, in programma nella notte tra il 15 e il 16 marzo come sempre al Dolby Theatre di Los Angeles, gli organizzatori stanno valutando possibili modifiche alla cerimonia. Il punto più discusso riguarda proprio uno dei simboli dell'evento: il red carpet. La tradizionale passerella delle star potrebbe essere ridimensionata o addirittura eliminata. Ma da cosa deriva questa scelta? Oscar 2026, il dubbio sul red carpet di Hollywood Il tappeto rosso degli Oscar è da sempre uno dei momenti più iconici della serata.