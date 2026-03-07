Orrore nella Bergamasca marocchino aggredisce 26enne con una sciabola e la stupra

A Bottanuco, in provincia di Bergamo, una donna di 26 anni è stata aggredita con una sciabola e successivamente violentata da un uomo di nazionalità marocchina. L’episodio si è verificato in un contesto di estrema violenza e ha sconvolto la comunità locale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Una storia a dir poco agghiacciante quella che arriva da Bottanuco, in provincia di Bergamo, dove una giovane donna è stata brutalmente aggredita e poi violentata da un cittadino straniero. Il terribile episodio si è verificato nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. La vittima, una 26enne, aveva raggiunto l'abitazione del marocchino insieme a un conoscente in comune. Una volta all'interno della casa, sarebbe stata invitata a consumare delle sostanze stupefacenti, ma si sarebbe rifiutata. Da qui la violenta reazione dell'extracomunitario, che si è avventato su di lei brandendo un oggetto contundente. Inizialmente si è parlato di una spranga, poi, dalle immagini mostrate dai carabinieri, si è evinto che si trattava di una sciabola.