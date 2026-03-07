Ore 15 | speranze playoff La Primavera cerca il riscatto contro la Lazio

Alle 15, la Primavera affronta la Lazio nel tentativo di riscatto dopo il risultato di Firenze, dove in due minuti ha invertito il punteggio da 0-1 a 2-1. La partita rappresenta un’opportunità per recuperare posizione in classifica e avvicinarsi alla zona playoff. I giocatori cercano di lasciarsi alle spalle la delusione e di ottenere un risultato positivo.

Per cancellare l’amarezza lasciata dal ribaltone di Firenze - in due minuti da 0-1 a 2-1 - e tornare a contatto coi playoff. Due obbiettivi in uno per il Bologna Primavera di Morrone che oggi pomeriggio alle 15, quattro giorni dopo la serata per tre-quarti perfetta del Viola Park, torna in campo al Granarolo Youth Center di Crespellano per sfidare la Lazio (diretta tv su Sportitalia, canale 60). Terzo impegno in sette giorni per i rossoblù, nel pieno di una settimana cominciata col botto e con 4 gol rifilati sabato scorso in casa al Sassuolo di Bigica (4-1), prima di cadere mercoledì, dopo sette risultati utili consecutivi (4 vittorie e 3 pari), contro la Fiorentina vice-capolista in Primavera, apparsa però in grande difficoltà contro Baroncioni e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ore 15: speranze playoff. La Primavera cerca il riscatto contro la Lazio Leggi anche: La Primavera cerca il riscatto contro l’ostico Como Leggi anche: Ore 18: missione playoff. I sogni oltre l’Appennino. La Primavera cerca punti in casa della Fiorentina Contenuti e approfondimenti su Ore 15 speranze playoff La Primavera.... Discussioni sull' argomento FOOTBALL AMERICANO/ Ultima giornata di regular season: Vespe San Giorgio Ionico–Falcons Caserta, in palio il sogno playoff; Calcio dilettanti: si chiude la Promozione? In Prima tutti tifano Cengio; Raspadori, speranze per la Coppa Italia. La squadra per il Sassuolo; Primavera 1, Juventus-Genoa: cronaca live, formazioni e tabellino. Ore 15: speranze playoff. La Primavera cerca il riscatto contro la LazioPer cancellare l’amarezza lasciata dal ribaltone di Firenze - in due minuti da 0-1 a 2-1 - e tornare a contatto coi playoff. Due obbiettivi in uno per il Bologna Primavera di Morrone che oggi pomerigg ... ilrestodelcarlino.it Che rimonta di Jasmine! Dopo più di due ore e mezza di match, l’azzurra accede al terzo turno di Indian Wells dove affronterà Tomljanovic - facebook.com facebook Gerry Cardinale tra poche ore da Trump alla Casa Bianca, poi corre dal Milan per il derby Il patron di Redbird tra gli invitati dal presidente Trump per una tavola rotonda sullo sport universitario. Poi volerà in Italia: sarà a Milanello e a San Siro per il derby @Ga x.com