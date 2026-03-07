Ore 15 | speranze playoff La Primavera cerca il riscatto contro la Lazio

Da sport.quotidiano.net 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15, la Primavera affronta la Lazio nel tentativo di riscatto dopo il risultato di Firenze, dove in due minuti ha invertito il punteggio da 0-1 a 2-1. La partita rappresenta un’opportunità per recuperare posizione in classifica e avvicinarsi alla zona playoff. I giocatori cercano di lasciarsi alle spalle la delusione e di ottenere un risultato positivo.

Per cancellare l’amarezza lasciata dal ribaltone di Firenze - in due minuti da 0-1 a 2-1 - e tornare a contatto coi playoff. Due obbiettivi in uno per il Bologna Primavera di Morrone che oggi pomeriggio alle 15, quattro giorni dopo la serata per tre-quarti perfetta del Viola Park, torna in campo al Granarolo Youth Center di Crespellano per sfidare la Lazio (diretta tv su Sportitalia, canale 60). Terzo impegno in sette giorni per i rossoblù, nel pieno di una settimana cominciata col botto e con 4 gol rifilati sabato scorso in casa al Sassuolo di Bigica (4-1), prima di cadere mercoledì, dopo sette risultati utili consecutivi (4 vittorie e 3 pari), contro la Fiorentina vice-capolista in Primavera, apparsa però in grande difficoltà contro Baroncioni e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ore 15 speranze playoff la primavera cerca il riscatto contro la lazio
© Sport.quotidiano.net - Ore 15: speranze playoff. La Primavera cerca il riscatto contro la Lazio

Leggi anche: La Primavera cerca il riscatto contro l’ostico Como

Leggi anche: Ore 18: missione playoff. I sogni oltre l’Appennino. La Primavera cerca punti in casa della Fiorentina

Contenuti e approfondimenti su Ore 15 speranze playoff La Primavera....

Discussioni sull' argomento FOOTBALL AMERICANO/ Ultima giornata di regular season: Vespe San Giorgio Ionico–Falcons Caserta, in palio il sogno playoff; Calcio dilettanti: si chiude la Promozione? In Prima tutti tifano Cengio; Raspadori, speranze per la Coppa Italia. La squadra per il Sassuolo; Primavera 1, Juventus-Genoa: cronaca live, formazioni e tabellino.

ore 15 speranze playoffOre 15: speranze playoff. La Primavera cerca il riscatto contro la LazioPer cancellare l’amarezza lasciata dal ribaltone di Firenze - in due minuti da 0-1 a 2-1 - e tornare a contatto coi playoff. Due obbiettivi in uno per il Bologna Primavera di Morrone che oggi pomerigg ... ilrestodelcarlino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.