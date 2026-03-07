La Primavera della Reggiana affronta oggi il Como, la squadra in testa alla classifica, alle 14:30. La partita si gioca in un momento in cui la formazione cerca di migliorare la propria posizione in classifica e di ottenere punti importanti. Il match si svolge sul campo della capolista, in un confronto che promette emozioni e spettacolo.

La Primavera della Reggiana va a caccia di riscatto sul campo della capolista. Alle 14,30, infatti, i granata (nella foto il centrocampista Martin Roque Maisterra) sono di scena a Rovello Porro contro il Como, che comanda il girone con 4 lunghezze di vantaggio sul Lecco: i lariani hanno la difesa meno battuta con sole 18 reti subite in 21 gare, ma la Reggiana ha voglia di rimediare al primo kappao dell’era Costa, arrivato domenica scorsa nel posticipo casalingo col Sudtirol, e riprendere la corsa verso i playoff, distanti al momento 3 lunghezze. Sempre nella giornata odierna spazio all’Under 17: per l’11 di mister Bertocchi è in programma la sfida tutta emiliana di Budrio contro il Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Primavera cerca il riscatto contro l’ostico Como

La Querzoli Volley Forlì cerca riscatto contro MontorioDopo la battuta d’arresto esterna sul campo di San Marino nella prima giornata di ritorno, la Querzoli Volley Forlì torna tra le mura amiche del...

United Cup 2026, l’Italia cerca il riscatto ed è obbligata a vincere contro la FranciaIl cammino dell’Italia nella United Cup 2026 potrebbe interrompersi molto prima del previsto.

Contenuti e approfondimenti su Primavera cerca.

Temi più discussi: La Primavera cerca il riscatto contro l’ostico Como; Salernitana, fine settimana campale per le giovanili: doppio derby con la Cavese, la Primavera cerca il rilancio col Palermo; Primavera: Inter-Atalanta 1-1; Ore 18: missione playoff. I sogni oltre l’Appennino. La Primavera cerca punti in casa della Fiorentina.

La Primavera cerca il riscatto contro l’ostico ComoLa Primavera della Reggiana va a caccia di riscatto sul campo della capolista. Alle 14,30, infatti, i granata (nella ... ilrestodelcarlino.it

Primavera 2, il Cosenza cerca punti salvezza a La SpeziaLa Primavera del Cosenza torna in campo sabato alle 11:00, impegnata nella trasferta contro lo Spezia in una sfida fondamentale per la corsa salvezza. I rossoblù arrivano all’appuntamento reduci dal ... tifocosenza.it

La primavera cerca di farsi largo, ma smog e nebbie trattengono ancora un po' di freddo in regione - facebook.com facebook

Primavera, l'Inter cerca punti playoff sul campo del Parma secondo. Le scelte di Benny Carbone: Taho Della Mora Jakirovic Bovio Maye Venturini Cerpelletti Zarate Mancuso Mosconi Zouin PANCHINA: Farronato, Marello, Putsen, El Mahboubi, Ballo, La Torre, x.com