Nuove regole in arrivo per la pallavolo | la FIVB chiarisce i cambiamenti

La FIVB ha annunciato nuove regole per la pallavolo dopo aver valutato diverse proposte di modifica. La decisione deriva dalle richieste di migliorare la chiarezza delle decisioni arbitrali e rendere il gioco più fluido. Tra le novità, ci sono cambiamenti nelle rotazioni e nelle chiamate relative al tocco della palla. L’obiettivo è ridurre i tempi morti e semplificare le azioni per giocatori e arbitri. Le nuove norme entreranno in vigore dalla prossima stagione e saranno applicate in tutte le competizioni ufficiali.

Il panorama regolamentare della pallavolo è soggetto a continui approfondimenti e confronti tra diverse proposte, con l'obiettivo di bilanciare spettacolo, fair play e sviluppo del movimento. In passato, i cambiamenti hanno segnato tappe decisive, mentre oggi si mantengono in vigore norme che hanno ridefinito parti fondamentali del gioco e della gestione delle differenti situazioni di campo. Nel corso degli anni sono emerse varie idee sul tavolo delle discussioni internazionali. Una delle prove più discusse risale al 2017, quando si valutò di passare a una formula basata su sette set a 15 punti, con la vittoria assegnata in quattro episodi su sette, in sostituzione della tradizionale successione 3-5 a 25 punti, con il quinto set a 15.