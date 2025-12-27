Saldi invernali 2026 le date | ecco tutto quello che c' è da sapere

Anche quest'anno è tutto pronto per dare inizio ai saldi. Un'occasione imperdibile per chi intende dedicarsi agli acquisti cercando però di risparmiare un po'. Gli sconti cominceranno nei primi giorni del 2026, e la data indicativa nazionale è quella del 3 gennaio 2026. Chiaramente non tutte le Regioni seguiranno questa indicazione. Alcune cominceranno più tardi, mentre altre addirittura prima. I saldi dovrebbero durare in media 6-8 settimane, ossia circa 60 giorni. Ma vediamo più nel dettaglio. La prima a cominciare sarà la Valle d'Aosta, dove i saldi inizieranno il 2 gennaio. Le Province autonome di Trento e Bolzano seguiranno un altro calendario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

