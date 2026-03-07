Ora legale 2026 negli Stati Uniti lancette avanti nella notte tra il 7 e l’8 marzo

Negli Stati Uniti e in gran parte del Canada le lancette vengono spostate avanti nella notte tra il 7 e l’8 marzo, segnando l’inizio dell’ora legale del 2026. In Italia e nell’Unione europea il cambio avverrà tra il 28 e il 29 marzo. Questo è il momento in cui si passa dall’ora solare a quella legale in entrambe le regioni.

