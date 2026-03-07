Pellet turco scaduto pericoloso e pronto per essere venduto | maxi sequestro da oltre 250 tonnellate

Un'operazione ha portato al sequestro di oltre 250 tonnellate di pellet turco contraffatto, considerato potenzialmente pericoloso per la salute e l’ambiente. Il materiale, scaduto e pronto per essere venduto, è stato intercettato tra Calabria e Puglia. Le autorità hanno fermato la distribuzione di questa merce illegale, che avrebbe potuto entrare nel mercato senza controlli adeguati.