Pellet turco scaduto pericoloso e pronto per essere venduto | maxi sequestro da oltre 250 tonnellate
Un'operazione ha portato al sequestro di oltre 250 tonnellate di pellet turco contraffatto, considerato potenzialmente pericoloso per la salute e l’ambiente. Il materiale, scaduto e pronto per essere venduto, è stato intercettato tra Calabria e Puglia. Le autorità hanno fermato la distribuzione di questa merce illegale, che avrebbe potuto entrare nel mercato senza controlli adeguati.
Un maxi sequestro di pellet contraffatto e potenzialmente pericoloso per la salute e l'ambiente scuote il mercato tra Calabria e Puglia. Tale certificato garantisce la tracciabilità e i controlli lungo tutta la filiera, rappresentando un'indicazione di elevata qualità del prodotto.
