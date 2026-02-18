Sequestro di oltre mille tonnellate di rifiuti in gran parte tessili | accusa traffico internazionale illegale Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha sequestrato oltre mille tonnellate di rifiuti, principalmente tessili, provenienti da paesi stranieri. L’operazione, condotta tra ottobre e novembre 2025, ha portato alla scoperta di un traffico internazionale illegale che coinvolgeva container nascosti in porti italiani. Le indagini hanno rivelato come i rifiuti venissero smistati senza le autorizzazioni richieste, violando le norme sulla gestione dei materiali pericolosi. La scoperta ha portato all’arresto di alcuni responsabili e alla confisca di numerosi mezzi impiegati nel traffico illecito.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Si sono svolte, rispettivamente, dal 6 al 26 ottobre 2025 e dal 17 al 30 novembre 2025 le due fasi operative della JCO DEMETER, Operazione doganale congiunta finalizzata alla repressione dei traffici transfrontalieri illegali di rifiuti ai sensi della Convenzione di Basilea e del commercio illegale di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e F-GAS controllate nell’ambito del Protocollo di Montreal. L’Operazione, coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), in collaborazione con l’Amministrazione doganale cinese e con l’Ufficio di collegamento di intelligence regionale dell’OMD per l’AsiaPacifico (RILO AP), giunta alla sua undicesima edizione, ha visto la partecipazione di un numero record di 120 Paesi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

