Sequestro di oltre mille tonnellate di rifiuti in gran parte tessili | accusa traffico internazionale illegale Guardia di finanza
La Guardia di finanza ha sequestrato oltre mille tonnellate di rifiuti, principalmente tessili, provenienti da paesi stranieri. L’operazione, condotta tra ottobre e novembre 2025, ha portato alla scoperta di un traffico internazionale illegale che coinvolgeva container nascosti in porti italiani. Le indagini hanno rivelato come i rifiuti venissero smistati senza le autorizzazioni richieste, violando le norme sulla gestione dei materiali pericolosi. La scoperta ha portato all’arresto di alcuni responsabili e alla confisca di numerosi mezzi impiegati nel traffico illecito.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Si sono svolte, rispettivamente, dal 6 al 26 ottobre 2025 e dal 17 al 30 novembre 2025 le due fasi operative della JCO DEMETER, Operazione doganale congiunta finalizzata alla repressione dei traffici transfrontalieri illegali di rifiuti ai sensi della Convenzione di Basilea e del commercio illegale di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e F-GAS controllate nell’ambito del Protocollo di Montreal. L’Operazione, coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), in collaborazione con l’Amministrazione doganale cinese e con l’Ufficio di collegamento di intelligence regionale dell’OMD per l’AsiaPacifico (RILO AP), giunta alla sua undicesima edizione, ha visto la partecipazione di un numero record di 120 Paesi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Brindisi, accusa: violazione dell’embargo alla Russia, sequestro d’urgenza di una nave con 33mila tonnellate di materiale ferroso Guardia di finanzaLa Guardia di Finanza di Brindisi ha sequestrato una nave con 33.
Guardia di Finanza e Arpam: 7 mesi di collaborazione e successi. Scoperte oltre 880 tonnellate di rifiuti specialiLa collaborazione tra Guardia di Finanza e Arpam nelle Marche, durata sette mesi, ha portato a importanti risultati nella tutela ambientale, con oltre 880 tonnellate di rifiuti speciali scoperti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sequestro di Carnevale a Scarlino. Oltre mille articoli ’illegali’; Sotto sequestro oltre mille abiti di Carnevale irregolari; Polizia Locale di Brescia. Report attività 2025; La Guardia di Finanza di Ravenna sequestra oltre mille litri di gasolio e un carico di sigarette.
GdF: operazione JCO Demeter 2025, oltre mille tonnellate di rifiuti irregolari scoperte in ItaliaOperazione internazionale contro i traffici illeciti di rifiuti e sostanze nocive: oltre un milione di chilogrammi di rifiuti irregolari individuati in Italia e sequestri record grazie alla cooperazio ... infocilento.it
Sequestro di Carnevale a Scarlino. Oltre mille articoli ’illegali’Guardia di finanza al avoro per il Carnevale. Gli agenti delle Fiamme gialle del comando Provinciale di Grosseto hanno ... lanazione.it
Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel potentino: oltre 127mila prodotti non sicuri ritirati dal mercato #Finanza #potenza #prodottinonsicuri #sequestri facebook
#GdiF #Bologna: operazione “carnevale sicuro”. Maxi-sequestro di oltre 2 milioni di prodotti di carnevale non sicuri. #NoiconVoi x.com