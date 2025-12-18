Dormitorio abusivo in un' azienda di Iolo | lavoratori costretti a vivere in condizioni disumane

In un’azienda di Iolo, lavoratori sono costretti a vivere in condizioni disumane all’interno di un dormitorio abusivo. Un grave caso di sfruttamento e illegalità che solleva profonde preoccupazioni sulla tutela dei diritti umani e sulle pratiche di lavoro nel territorio. La scoperta mette in luce un sistema di abusi che non può essere ignorato, richiedendo interventi immediati e decisivi.

Prato, 18 dicembre 2025 – Sfruttamento lavorativo, illegalità e lavoratori indotti a vivere e dormire “in condizioni disumane ”. Questo il quadro che sarebbe emerso dall’ultima operazione della procura di Prato, coordinata dal procuratore capo Luca Tescaroli, al termine di un controllo in un’azienda tessile situata in via XX Settembre, a Iolo. Le indagini sono state portate avanti con il supporto del Gruppo Prevenzione e Contrasto ai gravi fenomeni di Sfruttamento dell’Asl Toscana Centro e con la compagnia dei carabinieri di Prato. E avrebbero consentito di scoprire all'interno dell'impresa in questione spazi angusti e privi dei minimi requisiti igienico-sanitari che gli inquirenti hanno identificato come dormitori abusivi per gli operai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

