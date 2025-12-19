La ditta della vergogna Vittima di sfruttamento diventa il prestanome | Condizioni disumane

Una situazione di sfruttamento e degrado scoperta a Prato, dove condizioni disumane hanno costretto vittime a vivere in ambienti indecenti. Coperte sporche, spazi angusti e un ambiente insalubre sono la triste realtà di un sottotetto trasformato in un dormitorio di fortuna. Un racconto di ingiustizia che denuncia abusi e mancanza di rispetto per la dignità umana.

PRATO Le coperte sporche e accatastate una sopra l'altra in un ripostiglio. Brande e sporcizia sparse ovunque in un sottotetto diviso da cartongesso in cui erano stati ricavati dei loculi dormitorio al limite della "dignità umana". Una situazione di rischio e pericolo per l'incolumità degli operai che rispecchia uno schema che torna fuori ciclicamente – corsi e ricorsi storici – a dimostrazione di come la battaglia per la legalità e per la sicurezza sui luoghi di lavoro a Prato sia ancora un miraggio. Appena due settimane fa, in palazzo comunale, si ricordavano le sette vittime del rogo alla "Teresa moda" del dicembre 2013, ieri è venuta alla luce una situazione del tutto simile.

