Giada D'Antonio lancia una nuova sfida dopo l'infortunio | Tornerò con la fame che cresce ogni giorno

Giada D'Antonio, atleta italiana di 20 anni, si riprende dall'infortunio al menisco che l'ha costretta a seguire le Olimpiadi di Milano Cortina dal letto di un ospedale. La giovane campionessa ha deciso di non arrendersi e di tornare in pista più determinata di prima. Sa che la strada sarà lunga, ma la sua voglia di rivincita cresce ogni giorno.

Giada D'Antonio, la più giovane atleta azzurra ad essere stata convocata alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha dovuto seguire i Giochi solamente da lontano su un letto d'ospedale dopo il grave infortunio (lesione al menisco) patito in uno degli ultimi allenamenti. Dopo un breve silenzio è tornata per rilanciare la sua nuova sfida: "Al momento mi fermo qui. Ma è solo l'inizio".🔗 Leggi su Fanpage.it

