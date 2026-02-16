Giada D'Antonio lancia una nuova sfida dopo l'infortunio | Tornerò con la fame che cresce ogni giorno
Giada D'Antonio, atleta italiana di 20 anni, si riprende dall'infortunio al menisco che l'ha costretta a seguire le Olimpiadi di Milano Cortina dal letto di un ospedale. La giovane campionessa ha deciso di non arrendersi e di tornare in pista più determinata di prima. Sa che la strada sarà lunga, ma la sua voglia di rivincita cresce ogni giorno.
Giada D'Antonio, la più giovane atleta azzurra ad essere stata convocata alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha dovuto seguire i Giochi solamente da lontano su un letto d'ospedale dopo il grave infortunio (lesione al menisco) patito in uno degli ultimi allenamenti. Dopo un breve silenzio è tornata per rilanciare la sua nuova sfida: "Al momento mi fermo qui. Ma è solo l'inizio".🔗 Leggi su Fanpage.it
Dramma per Giada D’Antonio alle Olimpiadi: rottura del legamento crociato anteriore per la 16enneApprensione per Giada D'Antonio alle Olimpiadi di Milano Cortina: la 16enne partenopea è caduta in allenamento e ha rimediato un infortunio al ginocchio ... fanpage.it
Cosa si è fatta Giada D’Antonio? Confermato un grave infortunio: sarà operataAGGIORNAMENTO ORE 19.20. Gli accertamenti condotti nel pomeriggio dalla Commissione Medica della FISI hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio ... oasport.it
Giada D'Antonio, la "piccola" della delegazione italiana con i suoi soli 16 anni, è stata vittima di una brutta caduta durante una sessione di allenamento sulla pista Rienza di Dobbiaco. La giovane promessa napoletana stava preparando lo slalom e il gigante p - facebook.com facebook
Brutte notizie per la sciatrice Giada D’Antonio, costretta a mettere in stand-by il sogno di Milano Cortina 2026 per la rottura del crociato rimediata durante un allenamento Forza Giada, siamo tutti con te! #Napoli #SpazioNapoli #MilanoCortina2026 #Giada x.com