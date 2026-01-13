Saelemaekers lancia la sfida Scudetto | Vedremo dove saremo al termine del campionato Sulle favorite…

Saelemaekers ha commentato la corsa allo Scudetto, sottolineando che Napoli e Inter sembrano essere le squadre più accreditate quest’anno. Durante un evento, il calciatore ha evidenziato che sarà importante attendere l’evoluzione del campionato per capire le reali possibilità delle squadre in lotta. Le sue parole riflettono una visione realistica e rispettosa delle dinamiche di un torneo ancora aperto.

Saelemaekers a margine di un incontro ha parlato dello Scudetto confermando come Napoli ed Inter sono favorite. Le sue parole. Nel calcio moderno, ci sono giocatori che non si misurano solo attraverso i gol, ma tramite l'equilibrio e il sacrificio che portano in campo. Alexis Saelemaekers appartiene a questa categoria di "equilibratori" instancabili, capaci di ricoprire più ruoli con la stessa dedizione. Arrivato in una piazza ambiziosa, l'esterno belga si è subito distinto per la sua capacità di legare i reparti, diventando un elemento imprescindibile nelle rotazioni tattiche dell'allenatore.

