Claudio Carlomagno ha confessato il crollo davanti al gip dopo l’omicidio della moglie | Non volevo perdere l’affidamento di mio figlio

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, ad Anguillara Sabazia. Durante l’interrogatorio davanti al giudice, ha mostrato segni di grande emozione, ammettendo di aver avuto paura di perdere l’affidamento del figlio. La vicenda sta suscitando attenzione per gli aspetti personali e giudiziari legati a questa tragica vicenda.

È crollato Claudio Carlomagno, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Il 44enne ha ammesso le proprie responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia. Dopo giorni di silenzio, in cui si era avvalso della facoltà di non rispondere, ha iniziato a fornire la sua versione dei fatti durante l'udienza di convalida del fermo. «Ho ucciso mia moglie per non perdere l' affidamento di mio figlio», ha detto Carlomagno rivelando il movente dell'omicidio. I reati contestati. La procura di Civitavecchia gli contesta il femminicidio aggravato e l'occultamento di cadavere, con la richiesta di applicare l'articolo 577 bis del codice penale che prevede l'ergastolo per gli omicidi commessi «per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la libertà» della vittima.

