Omicidio di Giampiero Carvone | Ferrarese sparò mentre la vittima si allontanava

Un uomo di Ferrarese ha sparato colpendo mortalmente una persona che si stava allontanando, secondo quanto riferito dalle autorità. L’episodio si è verificato in un contesto legato a attività criminali, dove le norme non scritte del gruppo potevano portare a conseguenze estreme. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’evento.

Depositate le motivazione della sentenza di appello che ha confermato la condanna all'ergastolo di Giuseppe Ferrarese. Carvone punito per aver rotto il vincolo dell'omertà. La difesa ricorrerà in Cassazione BRINDISI – Un omicidio maturato in un contesto criminale nel quale la violazione delle regole non scritte del gruppo poteva essere punita con la morte. È questo il quadro delineato nelle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’assise d'appello di Lecce ha confermato la condanna del 29enne Giuseppe Ferrarese all'ergastolo, per l’omicidio del 19enne Giampiero Carvone, avvenuto la notte fra il 9 e il 10 settembre 2019, in via Tevere, al rione Perrino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Si sente male mentre gioca a calcetto, Giampiero muore a 30 anni: aperto un fascicolo e disposta l’autopsiaLa Procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla morte di Giampiero Antonio Garrido Yanez, 30enne di origini ecuadoriane stroncato da un malore... Rogoredo, si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario per il poliziotto che sparòPotrebbe essere arrivata dagli interrogatori in Questura a Milano dei quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso...