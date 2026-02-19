Rogoredo si rafforza l' ipotesi di omicidio volontario per il poliziotto che sparò

A Rogoredo, gli investigatori sospettano un omicidio volontario dell’agente che ha sparato, dopo aver ascoltato i quattro colleghi del poliziotto. Secondo quanto emerso, la pistola a salve della vittima sarebbe stata collocata successivamente, modificando la versione iniziale dei fatti. Gli inquirenti stanno analizzando nuove prove e testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente. La scena del crimine è stata ricostruita con attenzione, mentre gli investigatori cercano di capire chi abbia messo la pistola lì e perché. La vicenda resta sotto stretta sorveglianza.

Potrebbe essere arrivata dagli interrogatori in Questura a Milano dei quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso l'accelerazione nell'inchiesta sul poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, il 26 gennaio. Prende piede l'ipotesi dell'omicidio volontario a carico di Carmelo Cinturrino, assistente capo della squadra investigativa di Mecenate (indagato per quel reato e per omissione di soccorso).Da quanto si è saputo, davanti al pm Giovanni Tarzia, gli altri agenti indagati hanno chiarito e precisato tanti elementi rispetto alle loro testimonianze precedenti.