Si sente male mentre gioca a calcetto Giampiero muore a 30 anni | aperto un fascicolo e disposta l'autopsia

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per Giampiero Antonio Garrido Yanez, 30 anni, deceduto improvvisamente durante una partita di calcetto. L’indagine mira a chiarire le cause del decesso di un giovane di origini ecuadoriane, colpito da un malore improvviso. La vicenda solleva questioni sulla salute e sulla prevenzione in ambito sportivo.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla morte di Giampiero Antonio Garrido Yanez, 30enne di origini ecuadoriane stroncato da un malore mentre giocava a calcetto pochi giorni fa. Il ricordo di chi lo conosceva: "Con te è morto un pezzo di noi".

