Olly al via da Jesolo il tour sold out nei palazzetti

Da Jesolo parte domani il Tutta vita Tour 2025-2026, con l'artista Olly che si esibirà nel Palazzo del Turismo. Il tour, già sold out, toccherà le principali città italiane nelle prossime settimane. La tournée segue l'inizio della stagione e coinvolge diversi palazzetti in tutta Italia. Gli organizzatori hanno confermato le date e la presenza di numerosi spettatori previsti in ogni tappa.

Riparte domani dal Palazzo del Turismo di Jesolo il Tutta vita Tour 2025-2026, che porterà Olly a esibirsi nelle principali città italiane. Riparte domani dal Palazzo del Turismo di Jesolo il Tutta vita Tour 2025-2026, che porterà Olly a esibirsi nelle principali città italiane con 13 appuntamenti tutti sold out, che si aggiungono ai 7 live sold out dello scorso autunno. A seguire, Olly si esibirà quest'estate nelle 5 date de Il gran finale con tre concerti sold out allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, e due date evento al Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle, già sold out, e alla Reggia di Caserta. Reduce da un anno straordinario e.