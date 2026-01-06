La classifica FIMI del 2025 conferma la posizione di rilievo di Olly nel panorama musicale italiano. Il cantante genovese si distingue come l’artista più venduto dell’anno, con l’album

© US @wordsforyou La Classifica FIMI relativa a tutto il 2025 consacra ancora una volta Olly: il cantante genovese è infatti al primo posto sia negli album, con Tutta vita (sempre), sia nei singoli, con Balorda nostalgia, nelle chart relative all’anno appena trascorso. Un dominio assoluto per l’artista, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, che ha fortemente influenzato anche l’andamento degli altri singoli. Entriamo dunque nel dettaglio delle due chart. Il periodo di riferimento è quello che va dal 27 dicembre 2024 al 25 dicembre 2025. Top 100 Album 2025. Olly – Tutta vita (sempre). Sfera Ebbasta & Shiva – Santana Money Gang. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Album e singoli più venduti nel 2025: Olly batte tutti con “Tutta vita (sempre)” e “Balorda nostalgia”

Leggi anche: Olly trionfa nella classifica album e singoli 2025. Tutta vita” batte Sfera Ebbasta e Geolier. “Orbit Orbit” di Caparezza è il disco fisico più venduto

Leggi anche: Classifica Album, Olly ritorna in vetta con “Tutta Vita Sempre”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Olly re del 2025 | suoi l’album e il singolo più venduti dell’anno; Fimi la musica italiana tra le più apprezzate.

La classifica degli album e dei singoli più venduti nel 2025 fino a ora: dominano Olly e Sanremo - La FIMI ha pubblicato le prime classifiche dell'anno, in cui vengono racchiusi gli album, i singoli e i vinili/cd/musicassette più venduti nei primi 6 mesi del 2025. fanpage.it

Olly è il re del 2025: suoi l'album e il singolo più venduti dell'anno - Il campione in carica del Festival di Sanremo domina le classifiche FIMI con “Tutta vita” e “Balorda nostalgia”, mentre “Orbit orbit” di Caparezza guida la chart CD, Vinili e Musicassette ... radioitalia.it