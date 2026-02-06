Lindsey Vonn gareggia alle Olimpiadi di Milano-Cortina con il crociato rotto. La sciatrice americana ha deciso di non fermarsi, anche se l’infortunio è serio. Parte con un tutore e si affida a un esperto, che spiega come la propria percezione del corpo aiuti a gestire il dolore e la stabilità. La domanda ora è se riuscirà a reggere le gare, rischiando di peggiorare la situazione.

E pensare che quando una settimana fa è caduta durante una discesa a Crans-Montana, abbiamo creduto che stavolta fosse davvero finita. Del resto, la diagnosi non lasciava speranze; rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, quello buono. Già, perché l’altro era già andato da un pezzo ed era stato «riparato» con una tecnica robotica nell’aprile del 2024. Invece, la quarantunenne statunitense dichiara serenamente: «La lesione è totale, ma voglio gareggiare lo stesso. Del resto, la discesa dura solo novanta secondi, cosa sono in una vita intera?». Detto così sembra anche facile, ma la realtà è ben diversa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lindsey Vonn, che gareggerà alle Olimpiadi di Milano-Cortina con il crociato rotto. Perché può farcela secondo l'esperto (e quali rischi corre)

