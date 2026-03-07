Occupazione femminile in Sicilia | record storico nel 2024 per Confartigianato ma resta il divario di genere

Nel 2024 la Sicilia ha raggiunto un record storico nell’occupazione femminile, secondo i dati di Confartigianato. Tuttavia, il divario di genere nel mondo del lavoro rimane evidente, nonostante l’aumento del settore indipendente femminile nei primi nove mesi dell’anno, che ha registrato una crescita del 3,0 per cento. La situazione attuale evidenzia come le donne continuino a rappresentare una quota significativa nel mercato del lavoro regionale.

Il panorama economico siciliano nel 2025 mostra segnali di forte dinamismo nel settore del lavoro indipendente femminile, che nei primi nove mesi dell'anno è cresciuto del 3,0 per cento, portando a 95.000 il numero di lavoratrici autonome. Questo slancio si riflette in un tessuto produttivo che conta 113.245 imprese a conduzione femminile, pari al 24,4 per cento del totale, di cui 11.139 sono realtà artigiane attive principalmente nei servizi alla persona, nell’alimentare e nella ristorazione. Un dato significativo riguarda il ricambio generazionale e l'inclusione, con l'11,7 per cento di queste imprese artigiane guidato da giovani under 35 e il 7,1 per cento da donne straniere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un anno di politiche di genere: a Capannoli cala il divario e cresce l'occupazione femminile

Il titolo di studio e il numero di figli influisce sull'occupazione femminile e sul divario di genere

