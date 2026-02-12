Un anno di politiche di genere | a Capannoli cala il divario e cresce l’occupazione femminile

A un anno dall’avvio delle nuove politiche di genere, a Capannoli si vede qualche risultato. Il divario tra uomini e donne si è ridotto e le opportunità di lavoro per le donne sono aumentate. La comunità sta cambiando passo, e i dati mostrano che si può fare di più per favorire l’occupazione femminile.

Il bilancio di genere è uno strumento fondamentale per leggere la comunità con uno sguardo attento e imparziale. Rappresenta una vera e propria lente d'ingrandimento che consente di valutare come vengono destinate le risorse pubbliche e quale impatto producono sulle disuguaglianze. La Regione Toscana, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo 20212027, ha stanziato quasi 6 milioni di euro nel triennio 2025–2027 per progetti dedicati alla parità di genere. Dall'analisi dei dati emerge un quadro complessivamente positivo per la nostra comunità. ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI. Nella fascia 25-49 anni si registra un aumento delle donne laureate rispetto agli uomini ed emerge chiaramente un forte investimento delle nuove generazioni nella formazione.

