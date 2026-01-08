Qi Gong e Medicina cinese all’hub Too una conferenza su benessere e prevenzione

Sabato 17 gennaio alle 18 presso l’hub Too, in via 24 Maggio 51 a Piacenza, si svolgerà una conferenza su Qi Gong e Medicina Cinese. L’evento è rivolto a un pubblico ampio e intende offrire una panoramica su un approccio alla salute orientato alla prevenzione, adatto a tutte le età. Un’occasione per conoscere metodologie tradizionali che promuovono il benessere e la cura del corpo.

Leggi anche: Più energia con 5 attività del benessere dal Qi Gong al Feng Shui Leggi anche: Arcadia: walk e qi gong La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alto Adige: nei masi Gallo Rosso esperienze olistiche in fattoria al ritmo lento della natura. Prevenzione e benessere con Qi Gong e medicina cinese, il 17 gennaio incontro a Too - Sabato 17 gennaio, alle ore 18, presso Too, in via XXIV Maggio 51 a Piacenza, si terrà una conferenza dedicata al Qi Gong e alla medicina cinese, rivolta ... piacenzasera.it Cos'è lo Qi Gong? I benefici di questa disciplina cinese - Questa pratica arriva da molto lontano, sia nello spazio che nel tempo, ma porta con sé tanti benefici e un approccio alle cose che ci capitano nella vita leggermente diverso! alfemminile.com e tradizione millenaria dell'energia Qi - La medicina tradizionale cinese è un sistema di cura completo, usato in Asia per oltre 2500 anni e in Occidente da poco più di 100. corriereadriatico.it Il Ming Men, la Porta della Vita, è uno dei punti più potenti del Vaso Governatore (GV-4, ). Un vero fulcro energetico, da sempre al centro delle pratiche taoiste: Qi Gong, meditazione e medicina cinese. Comprendere il ruolo del Ming Men significa entrare i - facebook.com facebook

